Правительство Армении прочно усвоило метод уничтожения инакомыслящих, особенно членов группировки «Сасна Црер». Не мудрствуя лукаво, тем или иным способом их убивают прямо в тюрьмах. Кого-то без суда и следствия, а кого-то уже после приговора, отнюдь не предусматривающего смертную казнь.

Эффективная методика опробована на «доставщике хлеба» Артуре Саргсяне, скончавшемся из-за отсутствия медицинской помощи и ужасных условий заключения. А теперь еще один арестованный активист «Сасна Црер» - Арам Акобян получил микроинсульт в местах лишения свободы. В результате Арам практически обездвижен и не может говорить.

Болезнь прогрессирует и не исключено, что обвиняемого в выступлениях против действующей власти ждет еще один микроинсульт. Его состояние, однако, отнюдь не волнует судей административного круга Арабкир и Канакер-Зейтун. Их решение, похоже, было продиктовано сверху и подготовлено загодя. Менять никто ничего не собирался. И суд под председательством судьи Марине Мелконян постановил удовлетворить ходатайство прокуратуры продлить сроки ареста полуживого Акобяна.

Адвокаты, между тем, предоставили медицинское заключение о критическом состоянии А.Акобяна, но ему по-прежнему не оказывают никакой медпомощи.

Есть и ходатайство защитников об изменении меры пресечения Акобяна, в котором предлагается выпустить его под залог. Адвокаты напомнили, что 2015 году в нашумевшем деле «24 апреля» при таком же диагнозе задержанного его выпустили под залог до суда. Армянская общественность надеялась, что в связи с состоянием здоровья Акобяна суд вынесет справедливое решение. Но чуда не произошло – судьи не стали выносить законного решения.

Арам Акобян в 2014 году перенес две сложные операции. А сейчас, как сообщил адвокат Тигран Егорян, его обследовали в медицинском центре «Сурб Григор Лусаворич», где поставили диагноз «нарушение кровообращения головного мозга», а потом отвезли в тюремную больницу.

«Сейчас его состояние немного улучшилось, однако ни двигательные, ни речевые функции не восстановились», - отметил адвокат.

На заседание суда 21 марта Акобяна буквально волокли – сам он идти не мог. Налицо повторение истории Артура Саргсяна, которого загубил в тюрьме преступный режим вместе с такими же преступными медиками.

Сейчас адвокаты Арама Акобяна готовят обращение в Европейский суд, но успеют ли они спасти своего подзащитного, неизвестно…