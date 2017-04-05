Около 400 студентов и преподавателей Московского налогового института эвакуированы из-за звонка с угрозами взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Информация об угрозе взрыва поступила по телефону от неизвестного", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время из шестиэтажного здания эвакуированы 400 студентов и преподавателей. На месте находятся представители всех оперативных служб, прибыли кинолог со служебной собакой и сотрудники инженерно-саперного отдела, обследуются помещения вуза.