Азербайджан против двойного налогообложения

Азербайджан намерен подписать соглашение об устранении двойного налогообложения еще с несколькими странами. Об этом в интервью газете Vergilər сообщил генеральный директор департамента международного сотрудничества и налогового мониторинга в финансовых институтах Заур Фатизаде.

По его словам, Азербайджан согласовал проекты соглашений с Сингапуром, Малайзией, Словакией, Ирландией и Марокко.

Кроме того, идут переговоры по подписанию аналогичных соглашений с Албанией, Бангладеш, Киргизией, Сирией, Индией, Туркменистаном, Португалией и Оманом. Азербайджанская сторона предоставила модели договоров еще 12 странам.

На сегодняшний день Азербайджан подписал 53 соглашения с разными государствами, 48 из них уже вступили в силу.