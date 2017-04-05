Подписаться на уведомления
 

Азербайджан против двойного налогообложения

Автор: Отдел экономики 

Азербайджан намерен подписать соглашение об устранении двойного налогообложения еще с несколькими странами. Об этом в интервью газете Vergilər сообщил генеральный директор департамента международного сотрудничества и налогового мониторинга в финансовых институтах Заур Фатизаде.

По его словам, Азербайджан согласовал проекты соглашений с Сингапуром, Малайзией, Словакией, Ирландией и Марокко.

Кроме того, идут переговоры по подписанию аналогичных соглашений с Албанией, Бангладеш, Киргизией, Сирией, Индией, Туркменистаном, Португалией и Оманом. Азербайджанская сторона предоставила модели договоров еще 12 странам.

На сегодняшний день Азербайджан подписал 53 соглашения с разными государствами, 48 из них уже вступили в силу.

1617 просмотров


Старости
В Гяндже дядя увел племянницу... и женился на ней
В Гяндже дядя увел племянницу... и женился на ней видео
Наша погода
Сегодня 16° / 7°
6 Апр 16° / 8°
7 Апр 16° / 9°
8 Апр 17° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.714 AZN
1 EUR   =   1.8295 AZN
1 RUB   =   0.0306 AZN

Новостная лента

Канадец пытался продать Ирану ракетное оборудование
Политик, сравнивший ислам с нацизмом, завоевал Голландию haqqin.az из Амстердама
Тиллерсон приедет в Москву 11 апреля
МВД арестовало зангиланского вандала Он разрушал могилы христиан
Угроза взрыва и в Тбилиси Работают саперы
Аурелия Григориу: «Президент Молдовы в окружении армян» эксклюзив
Нефть стремительно дорожает: Brent — $55 Впервые за месяц
МИД России о деле Лапшина
Анкара и Москва ведут переговоры по поставке С-400
«Бабушка позвонила замминистра Хилалу Асадову, и меня отпустили» haqqin.az из зала суда
В Кремле заявили о фиаско минских соглашений
МИД России о годовщине апрельской войны
Мэром Гибралтара стала «Мисс мира-2009»
Центробанк о курсе маната
Азербайджан против двойного налогообложения
В Москве угроза взрыва эвакуируют людей
Закир Гасанов на переговорах в Саудовской Аравии обновлено
Саргсян убивает политзаключенных в тюрьме пишет Сюзан Джагинян
Спецслужбы ворвались
У «Газпрома» может появиться крупный конкурент в Европе
Армяне проголосовали за футболиста Мхитаряна Казус на выборах; фото
Минкультуризм о новом наплыве арабов в Баку эксклюзив
Продолжение истории Сафарова, который женился на своей племяннице
В Азербайджане могут запретить трансляцию российского телеканала
Глава Билясувара ведет переговоры с участниками акции протеста фото; обновлено 17:50
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться