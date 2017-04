Мэром Гибралтара стала «Мисс мира-2009»

Обладательница титула «Мисс мира-2009» Кайане Лопес стала мэром Гибралтара — формальным представителем этой заморской территории Великобритании, сообщает в среду издание The Daily Telegraph.

30-летняя Лопес была назначена на этот пост накануне. Таким образом, она стала самым молодым в истории Гибралтара мэром. Ряд местных СМИ назвал ее также самым красивым мэром в мире.

В интервью The Daily Telegraph она отметила, что гордится тем, что британка.

«Гибралтар принадлежит Великобритании и всегда будет ее частью», — сказала Лопес.

The investiture of #Gibraltar's new Mayor Kaiane Lopez GMH and her Deputy, John Gonçalves MBE, GMD took place this afternoon @GibraltarMayor pic.twitter.com/hBOKfoQlVj