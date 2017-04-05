МИД России о годовщине апрельской войны

Со стороны стран — сопредседателей МГ ОБСЕ, международных организаций были предприняты активные усилия для стабилизации ситуации после апрельской эскалации на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск в регионе Нагорного Карабаха, сказала в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя годовщину этих событий.

По ее словам, МГ ОБСЕ и другие посредники сделали все, чтобы помочь сторонам вернуться к переговорному процессу. В частности, этой теме были посвящены саммиты в Вене и Санкт-Петербурге, в 2016 году.

«Мы рассчитываем, что стороны вернутся за стол переговоров и возобновят диалог, направленный на достижение устойчивого урегулирования», — сказала Захарова, отметив, что работа в этом направлении продолжается.

