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В Кремле заявили о фиаско минских соглашений

 

Действия военнослужащих украинской армии ухудшают обстановку в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Лента.ру в среду, 5 апреля.

«Ситуация, к сожалению, усугубляется провокационными действиями вооруженных сил Украины на линии соприкосновения», — сказал Песков. Такую позицию Москва озвучит на предстоящей 6 апреля встрече помощников глав государств «нормандской четверки», добавил он.

Официальный представитель Кремля отметил, что напряженность на юго-востоке Украины сохраняется, в том числе из-за тяжелого вооружения, которое остается на линии разграничения. Песков подчеркнул, что «венчает этот список фиаско в плане реализации минских договоренностей нежелание Киева реализовывать политическую часть этих договоренностей».

На встрече по украинскому урегулированию Россию будет представлять помощник президента РФ Владислав Сурков, сообщил также Песков.

Минские соглашения были подписаны в феврале 2015 года лидерами «нормандской четверки» (России, Франции, Германии и Украины). В документе, в частности, прописана необходимость введения режима прекращения огня, проведения выборов в Донбассе и законодательного закрепления особого статуса региона.

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