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Анкара и Москва ведут переговоры по поставке С-400

 

Россия и Турция ведут переговоры по поставке Турции зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", идет контрактная работа, но контракт пока не подготовлен к подписанию, сообщил источник в системе военно-технического сотрудничества, передает РИА Новости.

"Данная тема пока не реализована. Пока контракта нет, идет контрактная работа", — сказал он журналистам.

Собеседник также сообщил, что с тех пор, как были приняты соответствующие решения президентами обоих государств, переговоры активно ведутся с декабря прошлого года. С российской стороны их ведут Рособоронэкспорт и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству при содействии Минобороны.

"Стороны постоянно обсуждают эту тему. На переговорах возникают разные условия, звучат новые требования, партнеры ищут возможности их реализации. Очередной раунд переговоров по С-400 стороны проведут в рамках предстоящей в мае в Стамбуле оружейной выставки", — добавил он.

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