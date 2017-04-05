В здании Сабунчинского районного суда накануне состоялось заседание по делу второй группы начальников управлений ныне упраздненного МНБ: генералов Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мурватовой, а также бывших ответственных сотрудников ведомства Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова.

Очередное заседание было посвящено рассмотрению эпизодов, связанных с операциями МНБ по пресечению незаконной торговли и контрабанды золота и неправомерных действий сотрудников ведомства.

Напомним, на прошлом заседании суда обвиняемый Заур Мамедов пожаловался на следователя Орхана Бабаева, который, по словам обвиняемого, сфальсифицировал его показания на следствии и даже добавил к ним несколько лишних листов текста. Заур Мамедов потребовал провести графологическую экспертизу и убрать из его показаний эти сфальсифицированные приписки.

Прокурор, тем не менее, потребовал отклонить это ходатайство обвиняемого, поскольку ничего важного на якобы добавленных листах не было. Однако адвокаты ходатайствовали не отвергать просьбу Заура Мамедова и даже провести графологическую экспертизу за границей, так как следственные органы могут оказать влияние на ее результаты. После короткого совещания суд удовлетворил ходатайство стороны защиты.

Затем суд приступил к опросу свидетелей.

Свидетель Мирага Рзаев начал с заявления, что подписал он свои показания на следствии не читая и просит суд учесть это обстоятельство.

Свидетель отметил, что его двоюродный брат Азер арестован и приговорен к 10 годам заключения. Однако это все, что ему известно об этом деле.

Напомним, на одном из прошлых заседаний суда рассматривался эпизод с бриллиантами некоего Араза, работавшего в Дубае, которые привез в Баку его младший брат Азер.

Затем М.Рзаев заверил суд, что очень редко видится со своими двоюродными братьями и не знает, чем сейчас занимается Араз.

«У меня к этим людям нет никаких претензий», - подчеркнул свидетель, обратившись к обвиняемым. На что прокурор заметил, что у свидетелей, в отличие от потерпевших, не может быть претензий к обвиняемым.

Потерпевший Рамиль Бабаев, владеющий вместе с компаньоном магазином Gold zərgərlik в ЦУМ, также заявил, что у него нет материальных претензий к обвиняемым, однако он требует от них извинений.

«Настаиваю, чтобы они извинились за унижения, которые мне пришлось от них испытать. Ничего другого мне не нужно», - сказал свидетель.

По словам Р.Бабаева, однажды ему позвонил компаньон Шахин Мамедов и сказал, что его задержали сотрудники МНБ за якобы контрабанду бриллиантов.

«За несколько дней до этого нам позвонили и сказали, что в Забрате некий Ильгар по хорошей цене продает бриллианты. Однако, перед тем как мой компаньон отправился в Забрат посмотреть товар, этот самый Ильгар позвонил и сказал, что приезжать надо в Нардаран. И я понял, что это какая-то афера. Но Шахин успокоил меня, мол, Ильгар - человек проверенный», - поведал потерпевший.

Как только Ш.Мамедов сообщил Р.Бабаеву о своем задержании, тот поехал в МНБ. Сотрудники ведомства Натик Алиев и Заур Мамедов привели его к компаньону и от обоих потребовали написать объяснительные о своей контрабандной деятельности. По словам Р.Бабаева, принуждая к этому, их избивали и угрожали тюрьмой.

«Физули Алиев заявил мне, что моя судьба в моих руках. На что я ответил ему, что моя судьба в руках Аллаха. За эти мои слова Ф.Алиев сутки продержал меня в МНБ», - показал потерпевший.

Р.Бабаева и Ш.Мамедова освободили только после того, как они вручили сотрудникам МНБ 30 тысяч долларов. А чтобы выкупить конфискованные бриллианты, им пришлось заплатить еще 15 тысяч долларов.

Примечательна небольшая деталь: потерпевший признался, что болеет шизофренией и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

«На моем поведении это никак не сказывается. Просто я не могу заснуть без медикаментов, а в остальном я нормальный человек. Даже машину вожу», - уточнил Рамиль Бабаев.

Судья на этот счет пошутил: «Во всяком случае, Рамиль, ты никогда не продаешь за 3 маната то, что купил за 5, не так ли? А это самое главное».

Однако адвокаты подсудимых немедленно потребовали проведение судебно-психиатрической экспертизы потерпевшего Рамиля Бабаева.

Очередной потерпевший, Эльман Меликов, также уточнил, что торгует золотом и ювелирными изделиями в ЦУМе. 6-7 лет назад люди в штатском как-то днем увели его прямо с рабочего места и доставили в Сабаильское управление МНБ.

Э.Меликов показал, что в отделении МНБ его допросил сотрудник по имени Физули, фамилии которого он не помнит.

Далее, несмотря на старания, попытки и подсказки гособвинителя, потерпевший так и не смог никого узнать на скамье подсудимых. Тогда прокурор попросил обвиняемого Физули Алиева подняться, но и в этом случае успеха не достиг — потерпевший не узнал в нем человека, который его допрашивал.

«Тот человек показался очень представительным, был хорошо одет и похож на артиста», — припоминал потерпевший, намекая, что обвиняемый Ф.Алиев ни одному из этих определений не соответствует.

Э.Меликов сообщил, что в МНБ его в основном расспрашивали о клиентах с Северного Кавказа, пытаясь, видимо, выяснить, не связан ли он с экстремистами.

«Но ведь я торговец, и среди покупателей может оказаться кто угодно. Кто из них кто - никогда не интересовался», - признался потерпевший.

Потерпевший заявил, что не стал рисковать и, как только потребовали, дал сотрудникам МНБ 100 тысяч долларов. Так что его очень быстро отпустили восвояси.

Потерпевший Ильхам Ибрагимов рассказал, что он, как и потерпевшие, выступавшие до него, торговал золотом и бриллиантами в ЦУМе. В один из дней, когда он показывал клиенту бриллиант стоимостью в 200 тысяч манатов, его задержали сотрудники МНБ и доставили в министерство. Среди схвативших его, утверждает потерпевший, был именно Физули Алиев.

И.Ибрагимов хорошо помнит момент задержания, потому что у него был день рождения, и он и думать не мог, что проведет его за решеткой. В МНБ Ибрагимова продержали несколько часов и отпустили после того, как его бабушка Фатьма из Агстафы позвонила в министерство.

Естественно, прокурор поинтересовался, что это за такая влиятельная бабушка, что по ее звонку освобождают людей из-под стражи даже в МНБ. Потерпевший пояснил, что его бабушка - родственница жены тогдашнего заместителя Эльдара Махмудова Хилала Асадова.

Так что Ильхаму Ибрагимову был нанесен лишь моральный ущерб. Более того, узнав о его дне рождения, Физули Алиев накрыл для него стол в кафе «Султан».

Прокурор напомнил потерпевшему, что во время следствия И.Ибрагимов утверждал, что Физули Алиев угрожал ему пистолетом, что подпадает под статью УК о бандитизме.

И тут попросил слова сам обвиняемый Физули Алиев.

«Ильхам, мы знали друг друга задолго до этого случая, - обратился он к потерпевшему. – Мы ведь с тобой даже чай вместе пили несколько раз. Да, в тот день у меня был с собой пистолет, но ты увидел его тогда, когда я в кафе снял пиджак. Разве я позволил бы себе угрожать оружием знакомому мне человеку? Прошу тебя, отметь этот факт, иначе меня обвинят еще и в бандитизме».

На эту взывающую о жалости тираду потерпевший Ильхам Ибрагимов лишь повторил, что ему был нанесен только моральный ущерб, поскольку его задержали в день рождения. Других претензий к обвиняемым у него нет.

Очередное заседание суда состоится 6 апреля.