МИД России о деле Лапшина

Российское посольство следит за делом блогера Александра Лапшина, который находится под следствием в Азербайджане, сказала в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, российское посольство по этому вопросу находится в контакте и с посольством Израиля, гражданином которого также является Лапшин.

Александр Лапшин - гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами.