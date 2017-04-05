Стоимость нефти марки Brent впервые с 8 марта достигла психологической отметки в 55 долларов за баррель на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, по состоянию на настоящее время стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1,48% — до 54,97 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов стоимость достигла отметки в 55 долларов за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 1,49% — до 51,79 доллара за баррель.

Согласно отчету API, запасы нефти в США уменьшились на 1,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали более слабого снижения показателя — на 435 тысяч баррелей.