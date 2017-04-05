«Нынешний пророссийский президент Молдовы Игорь Додон окружил себя армянами и по сути выполняет их заказы», - утверждает бывший омбудсмен страны Аурелия Григориу.
Оказывается, Додон уже назначил двух армян своими советниками, а в Партии социалистов, которую он до президентской должности несколько лет возглавлял, вообще чуть ли не весь актив состоит из людей этой национальности.
Аурелия Григориу
Будучи популярным общественным деятелем, всегда выступающим за целостность Азербайджана и освобождение от армянской оккупации азербайджанских земель, Григориу, как она заявила haqqin.az, опасается, что в таких обстоятельствах против нее могут быть предприняты разного рода провокации.
«После передачи того как я открыто, через телевидение, рассказала, как армяне распространяют свое влияние в мире, на меня от армянской диаспоры были поданы жалобы Совет по предупреждению и борьбе с дискриминацией с требованием лишить меня адвокатской лицензии за то, что я якобы разжигаю межнациональную рознь. И хотя этот Совет пока не принял никакого решения против меня, но очень может быть, что под нажимом армян из нашей власти неблагоприятное для меня постановление всё же будет принято», - предвидит она.
А.Григориу отмечает, что ситуация с нападками на нее накаляется и может так случится, что ей придется покинуть страну.
«Пока давление на меня не такой критической стадии, но если нападки будут продолжаться, не исключаю, что могу принять решение и об эмиграции. И если возникнет такая необходимость, я выберу Азербайджан, потому что у меня там много друзей, которые могут меня защитить», - уверена она.
Между тем председатель армянской общины Молдовы журналист Эрнест Варданян в одной из своих публикаций подчеркнул, что все армяне доверяют президенту Игорю Додону.
«Додон всегда нас поддерживал, участвует в этнокультурных мероприятиях армян. Мы хотели бы передать Додону наказ, чтобы он обеспечил тесное сотрудничество между Молдовой и Арменией», - поет дифирамбы молдавскому президенту Варданян, одновременно выдвигая требование-наказ.
президент Молдовы Игорь Додон
Ну а вскоре, не стесняясь и, видимо, не сомневаясь в поддержке Варданян уже замахивается на молдавские земли: «Армяне проживают на территории Молдовы примерно с конца 14 века. Мы одна из старых общин страны. Армению и Молдову связывают культурные, родственные связи, общее советское прошлое. Это говорит о том, что армяне Молдовы всегда поддерживают связь со своей исторической родиной и являются культурным мостом между двумя странами. Армяне Молдовы, как и армяне других стран, является культурной частью нашей жизни, и мы всегда хранили и будем хранить свой язык и культуру, помним свою историю и с уважением относимся к той стране, в которой проживает. Мы готовы поддерживать президента Додона, который всегда лестно отзывался об армянах».
В связи с создавшейся ситуацией Аурелия Григориу призывает азербайджанскую диаспору и посольство Азербайджана в Молдове быть активнее и настойчивее.