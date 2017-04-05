«Нынешний пророссийский президент Молдовы Игорь Додон окружил себя армянами и по сути выполняет их заказы», - утверждает бывший омбудсмен страны Аурелия Григориу.

Оказывается, Додон уже назначил двух армян своими советниками, а в Партии социалистов, которую он до президентской должности несколько лет возглавлял, вообще чуть ли не весь актив состоит из людей этой национальности.

Будучи популярным общественным деятелем, всегда выступающим за целостность Азербайджана и освобождение от армянской оккупации азербайджанских земель, Григориу, как она заявила haqqin.az, опасается, что в таких обстоятельствах против нее могут быть предприняты разного рода провокации.

«После передачи того как я открыто, через телевидение, рассказала, как армяне распространяют свое влияние в мире, на меня от армянской диаспоры были поданы жалобы Совет по предупреждению и борьбе с дискриминацией с требованием лишить меня адвокатской лицензии за то, что я якобы разжигаю межнациональную рознь. И хотя этот Совет пока не принял никакого решения против меня, но очень может быть, что под нажимом армян из нашей власти неблагоприятное для меня постановление всё же будет принято», - предвидит она.

А.Григориу отмечает, что ситуация с нападками на нее накаляется и может так случится, что ей придется покинуть страну.

«Пока давление на меня не такой критической стадии, но если нападки будут продолжаться, не исключаю, что могу принять решение и об эмиграции. И если возникнет такая необходимость, я выберу Азербайджан, потому что у меня там много друзей, которые могут меня защитить», - уверена она.

Между тем председатель армянской общины Молдовы журналист Эрнест Варданян в одной из своих публикаций подчеркнул, что все армяне доверяют президенту Игорю Додону.

«Додон всегда нас поддерживал, участвует в этнокультурных мероприятиях армян. Мы хотели бы передать Додону наказ, чтобы он обеспечил тесное сотрудничество между Молдовой и Арменией», - поет дифирамбы молдавскому президенту Варданян, одновременно выдвигая требование-наказ.

Ну а вскоре, не стесняясь и, видимо, не сомневаясь в поддержке Варданян уже замахивается на молдавские земли: «Армяне проживают на территории Молдовы примерно с конца 14 века. Мы одна из старых общин страны. Армению и Молдову связывают культурные, родственные связи, общее советское прошлое. Это говорит о том, что армяне Молдовы всегда поддерживают связь со своей исторической родиной и являются культурным мостом между двумя странами. Армяне Молдовы, как и армяне других стран, является культурной частью нашей жизни, и мы всегда хранили и будем хранить свой язык и культуру, помним свою историю и с уважением относимся к той стране, в которой проживает. Мы готовы поддерживать президента Додона, который всегда лестно отзывался об армянах».

В связи с создавшейся ситуацией Аурелия Григориу призывает азербайджанскую диаспору и посольство Азербайджана в Молдове быть активнее и настойчивее.