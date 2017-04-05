«В то время как в Азербайджане представители всех конфессий проживают в мире и согласии, несколько новостных порталов без предварительного расследования распространили предвзятую информацию о том, что якобы в Баку с могил на христианских кладбищах крадут металлические ограды. В результате расследования стало известно, что в марте лишь два гражданина обратились в полицию с подобной жалобой», - говорится в сообщении пресс-службы МВД, передает АПА.

Согласно информации, в Сабунчинское районное управление полиции обратились граждане Дмитрий Сингин и Олег Гурьянов. Они заявили, что были украдены металлические ограды и кресты с могил их родных на кладбище в поселке Балаханы.

В результате неотложных мер, предпринятых сотрудниками Сабунчинского РУП и 12-го отделения полиции, был задержан подозреваемый уроженец Зангиланского района ранее судимый Гумбат Керимов.

В доме задержанного в поселке Балаханы был проведен обыск и были обнаружены железные решетки, металлические доски. В предварительных показаниях Г.Керимов признался, что украл все это с целью продажи.

По факту в следственном отделе Сабунчинского РУП было возбуждено уголовное дело. Необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

В информации МВД отмечается, что в столице и регионах за счет государства ремонтируются культурно-исторические и ритуальные памятники, в том числе и на кладбищах. Охрану памятников также осуществляется МВД.