Тиллерсон приедет в Москву 11 апреля

МИД РФ подтверждает визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в начале следующей недели, передает Интерфакс.

"11-12 апреля Москву с рабочим визитом посетит госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Это его первый приезд в нашу страну в качестве руководителя внешнеполитического ведомства администрации Дональда Трампа", — говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте ведомства.

В ходе переговоров между госсекретарем и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которые намечены на 12 апреля, будут обсуждаться борьба с терроризмом, урегулирование сирийского и арабо-израильского конфликтов, ситуация в Афганистане и Украине, а также вопрос контроля над вооружением.

Как отметили в МИД РФ, российская сторона в ходе визита Тиллерсона поднимет тему "раздражителей двусторонней сферы отношений".

"Разговор пойдет о необходимости устранения многочисленных раздражителей двусторонней сферы отношений, таких, как аресты граждан России американскими спецслужбами в третьих странах, нарушение в США прав российских приемных детей, создание искусственных сложностей для выполнения нашими дипломатами своих служебных обязанностей", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, распространенном в среду.

В Госдепартаменте, в свою очередь, заявили, что предстоящая поездка — это "часть усилий по поддержанию прямых линий коммуникаций с высокопоставленными российскими официальными лицами и способ убедиться, что позиции США, включая по следующим шагам по реализации минских соглашений, четко донесены".