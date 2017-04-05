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Тиллерсон приедет в Москву 11 апреля

 

МИД РФ подтверждает визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в начале следующей недели, передает Интерфакс.

"11-12 апреля Москву с рабочим визитом посетит госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Это его первый приезд в нашу страну в качестве руководителя внешнеполитического ведомства администрации Дональда Трампа",  говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте ведомства.

В ходе переговоров между госсекретарем и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которые намечены на 12 апреля, будут обсуждаться борьба с терроризмом, урегулирование сирийского и арабо-израильского конфликтов, ситуация в Афганистане и Украине, а также вопрос контроля над вооружением.

Как отметили в МИД РФ, российская сторона в ходе визита Тиллерсона поднимет тему "раздражителей двусторонней сферы отношений".

"Разговор пойдет о необходимости устранения многочисленных раздражителей двусторонней сферы отношений, таких, как аресты граждан России американскими спецслужбами в третьих странах, нарушение в США прав российских приемных детей, создание искусственных сложностей для выполнения нашими дипломатами своих служебных обязанностей",  говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, распространенном в среду.

В Госдепартаменте, в свою очередь, заявили, что предстоящая поездка  это "часть усилий по поддержанию прямых линий коммуникаций с высокопоставленными российскими официальными лицами и способ убедиться, что позиции США, включая по следующим шагам по реализации минских соглашений, четко донесены".

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