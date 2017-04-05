Три недели назад в Нидерландах прошли выборы. Несмотря на занятое второе место, в центре внимания был «голландский Трамп» Герт Вилдерс. Вот уже более десяти лет его Партия Свободы уверенно завоевывает поддержку избирателей. С американским президентом их объединяет не только отсутствие хорошего парикмахера, но и схожие политические взгляды. Да и лозунг Вилдерса «Мы должны вернуть себе Нидерланды» вполне созвучен с хорошо известным “MakeAmericaGreatAgain”.

Наметившаяся консервативная волна не обошла стороной и «страну башмачков и тюльпанов». Крайне правые здесь с каждым годом приобретают все больше сторонников. Их роль возросла настолько, что они уже начали оказывать влияние на другие партии и политические процессы в целом. Налицо так называемый «феномен Саркози».

Напомним, что в 2007 году будущий французский президент во время своей предвыборной кампании активно использовал политическую платформу лидера крайне правого Национального Фронта Жана-Мари Ле Пена. Тогда Саркози обещал «пропылесосить пригороды», населенные приезжими из африканских стран. В Нидерландах мы наблюдаем тот же феномен. Накануне выборов в парламент премьер-министр Марк Рютте обратился к иммигрантам с абсолютно вилдеровских позиций: «Ведите себя прилично или уезжайте».

Партию Свободы политологи причисляют к крайне правым или популистским. Также, как и его коллеги из других стран, Вилдерс открыто говорит об опасности, которую несет в себе массовая иммиграция мусульман и резко высказывается об исламе. Такая позиция в либеральной и толерантной Европе традиционно ведет к одному и тому же результату: как и златовласую француженку Марин, его регулярно вызывают в суд. То по обращению мусульманских активистов, а то и вовсе по жалобам либералов.

Голландский радикал не раз был признан виновным в разжигании ненависти. Тем не менее, как и в случае со многими протестными политиками, уголовные преследования только добавляют ему популярности. Все дело в том, что в Нидерландах он является тем самым лидером, который даже под страхом смерти и уголовного преследования не перестает говорить о наиболее острых проблемах. Такие противоречивые фигуры провоцируют раскол в обществе. Одни хватаются за голову и называют его расистом. Вторые, понимая опасность исламизации, симпатизируют ему. К тому же у мусульманской иммиграции есть и более понятные для населения экономические последствия. И если идеологическую угрозу далеко не каждый избиратель способен почувствовать, то удар по карману ощутили многие. Безработица растет, а конкуренцию за низкооплачиваемый труд выигрывают иммигранты.

В то же время кризис ударил и по рынку аренды жилья. Ориентируясь на туристов, владельцы квартир в центральных районах поднимают цены и сдают жилье посуточно. Среднестатистическому голландцу такая плата становится непосильна, а переезжая на окраины, он оказывается в окружении иммигрантов из стран Магриба, чей стиль жизни, мягко скажем, не привычен для европейца. Подобная ситуация в последние годы толкает многих граждан в ряды сторонников Вилдерса.

Как и другие крайне правые, Вилдерс призывает к выходу из Европейского союза (Некситу), считая, что эта мера окажет положительное воздействие для экономики и суверенитета его страны.

Вообще на характер идеологии крайне правых партий большое влияние оказывают как индивидуальные особенности лидера, так и национальный характер его страны. Если еще в Венгрии или Польше крайне правые вполне могут негативно отзываться о геях или требовать запретить аборты, то в Голландии такие лозунги моментально обрекут партию на сокрушительное фиаско и судебные разбирательства. Поэтому, отвергнув непопулярный традиционализм, Вилдерс смог прочно укрепиться на политической арене.

Амстердам – город контрастов. Разгуливающие в нижнем белье трансвеститы здесь «легко уживаются» с радикальными исламистами. В начале 21 века Нидерланды прославились чередой политических убийств. Именно здесь был зарезан скандально известный режиссер Тео Ван Гог, снявший фильм «Покорность» - о насилии над женщинами в мусульманском мире. Пару лет до этого неподалеку был убит еще один идеологический коллега Вилдерса – крайне правый политик Пим Фортейн. После убийства последнего, многие его сторонники примкнули к Партии Свободы Герта Вилдерса.

Ислам для Вилдерса - не религия. Ислам для него – тоталитарная политическая идеология. Он требует запретить Коран, закрыть мечети и остановить иммиграцию. На обвинения в ответ говорит: «В арабских странах правила намного строже. Попробуйте купить Библию в Саудовской Аравии!». Вилдерс сравнивает ислам с нацизмом, а Коран – с «Майн Кампф» Адольфа Гитлера. В 2006 году Вилдерс выпустил короткометражный фильм «Фитна» (араб. «смута»). На экране Вилдерс совместил цитаты из Корана с кадрами террористических актов, ответственность за которые несут радикальные исламисты. Например, сура 8, аят 60: «Приготовьте против них (неверных) столько силы и боевых коней, сколько можете, дабы устрашить врагов Аллаха и ваших врагов» цитируется на фоне кадров теракта 11 сентября 2001 года.

Как считает Вилдерс, ислам угрожает свободе и призывает к насилию. И прежде всего, свободе слова и свободе мысли. Его «Фитна» и последовавшая за ней реакция, по мнению Вилдерса, только доказывают его правоту в этой вопросе. После выхода фильма в его адрес стали поступать угрозы жизни. Как в свое время Фортейн или Ван Гог, Вилдерс стал мишенью для религиозных фанатиков. По его словам, страх теперь – его постоянный спутник. Еще до выхода фильма в 2005 году на пару с соавтором вангоговской «Покорности» Хирси Али, Вилдерс несколько часов просидел в здании Парламента в Гааге, пока полиция пыталась обезвредить группу мусульманских активистов, прорывавшихся в здание с целью убить «этих врагов ислама».

Сегодня Герт Вилдерс может по праву быть удостоен звания голландского мистера Х. В своей стране он уже стал легендой. Прославившись на весь мир после выхода своего первого фильма, Вилдерс, похоже, пожизненно лишился покоя. Несколько арабских стран выпустили ордер на его арест. Религиозные фанатики вынесли ему смертный приговор. В собственной стране его осудили за разжигание ненависти. Служба охраны сопровождает его повсюду. Он ездит на бронированных автомобилях и под костюмами носит бронежилет. Он не появляется на публике и не встречается с избирателями, предпочитая общаться с ними через Твиттер (как и американский Трамп, Вилдерс не доверяет СМИ). Вот уже более 10 лет он находится под надзором полиции и никогда не ночует в одном месте две ночи подряд.

Секрет успеха Вилдерса можно свести к принципу: «Защитим всех своих».

В то же время, как и в других западноевропейских странах, голландцы устали от традиционных политических партий, которые привели их страну, (и Европу в целом), к системному, экономическому и политическому кризису, погрязли в коррупционных скандалах и не могут справиться с последствиями глобализации.

У избирателей вызывает уважение и его вынужденное бесстрашие. Угрозы жизни хоть и добавили множество бытовых неудобства, но в политическом плане, похоже, играют ему только на руку. Под страхом смерти политик продолжает говорить то, что считает нужным, не строя никаких иллюзий. Он хорошо понимает: несмотря на усиленную охрану, убить его могут в любой момент.