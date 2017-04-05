Подписаться на уведомления
 

Эрдоган анонсировал новое наступление турецкой армии в Сирии

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сирийские города Манбидж и Ракку целями следующей операции ВС Турции в Сирии после завершения операции "Щит Евфрата", передает РИА Новости.

"Эль-Баб – последний пример того, что мы получаем результат. Джараблус, Дабик, Эр-Раи освобождены ранее. Теперь мы продолжаем путь, впереди Манбидж. Если коалиция сдержит свое слово, то справимся и с Раккой", — сказал Эрдоган, выступая на митинге в Бурсе.

Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил позже о ее успешном окончании, добавив, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция.

1245 просмотров


Старости
В Гяндже дядя увел племянницу... и женился на ней
В Гяндже дядя увел племянницу... и женился на ней видео
Наша погода
Сегодня 16° / 7°
6 Апр 16° / 8°
7 Апр 16° / 9°
8 Апр 17° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.714 AZN
1 EUR   =   1.8295 AZN
1 RUB   =   0.0306 AZN

Новостная лента

В США потерпел крушение истребитель F-16
В Кремле заявили о фиаско минских соглашений
Эрдоган: «Я раздражаю лидеров стран Запада»
Франция считает ситуацию в Карабахе неустойчивой
Эрдоган анонсировал новое наступление турецкой армии в Сирии
Многодетная мать заморозила умершего сына из-за нехватки денег на похороны
Канадец пытался продать Ирану ракетное оборудование
Политик, сравнивший ислам с нацизмом, завоевал Голландию haqqin.az из Амстердама
Тиллерсон приедет в Москву 11 апреля
МВД арестовало зангиланского вандала Он разрушал могилы христиан
Угроза взрыва и в Тбилиси Работают саперы
Аурелия Григориу: «Президент Молдовы в окружении армян» эксклюзив
Нефть стремительно дорожает: Brent — $55 Впервые за месяц
МИД России о деле Лапшина
Анкара и Москва ведут переговоры по поставке С-400
«Бабушка позвонила замминистра Хилалу Асадову, и меня отпустили» haqqin.az из зала суда
В Кремле заявили о фиаско минских соглашений
МИД России о годовщине апрельской войны
Мэром Гибралтара стала «Мисс мира-2009»
Центробанк о курсе маната
Азербайджан против двойного налогообложения
В Москве угроза взрыва эвакуируют людей
Закир Гасанов на переговорах в Саудовской Аравии обновлено
Саргсян убивает политзаключенных в тюрьме пишет Сюзан Джагинян
Спецслужбы ворвались
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться