Эрдоган анонсировал новое наступление турецкой армии в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сирийские города Манбидж и Ракку целями следующей операции ВС Турции в Сирии после завершения операции "Щит Евфрата", передает РИА Новости.

"Эль-Баб – последний пример того, что мы получаем результат. Джараблус, Дабик, Эр-Раи освобождены ранее. Теперь мы продолжаем путь, впереди Манбидж. Если коалиция сдержит свое слово, то справимся и с Раккой", — сказал Эрдоган, выступая на митинге в Бурсе.

Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил позже о ее успешном окончании, добавив, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция.