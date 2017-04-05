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Эрдоган: «Я раздражаю лидеров стран Запада»

 

Анкара не позволит курдским боевикам из PYD и YPG (боевое крыло PYD) создать государственное образование у границ Турции, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главами местных администраций в Анкаре, передает в среду агентство Анадолу.

«Не сомневайтесь в этом. ВС Турции очистили от террористов сирийские города Джараблус и Эр-Раи. Нет никаких сомнений в том, что PYD и YPG - враги Турции», - сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что уважает точку зрения как своих сторонников, так и противников.

«Но и те и другие сходятся во мнении, что Эрдоган не может навредить интересам Турции и турецкого народа. Это невозможно. Могу смело причислить к ярым своим противникам террористов PПK и сторонников террористического течения Фетхуллаха Гюлена», - отметил глава государства.

«Меня недолюбливают террористы ИГ. Я раздражаю некоторых лидеров стран Запада, а также тех, кто поднял перед зданием парламента Швейцарии плакат с призывом физического устранения президента Турции», - продолжил Эрдоган, заметив, что, в принципе, другого от них ожидать нельзя.

«Главное - меня любит народ», - сказал президент.

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