В Кремле заявили о фиаско минских соглашений

Действия военнослужащих украинской армии ухудшают обстановку в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Ситуация, к сожалению, усугубляется провокационными действиями Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения», — сказал Песков. Такую позицию Москва озвучит на предстоящей 6 апреля встрече помощников глав государств «нормандской четверки», добавил он.
Официальный представитель Кремля отметил, что напряженность на юго-востоке Украины сохраняется, в том числе из-за тяжелого вооружения, которое остается на линии разграничения. Песков подчеркнул, что «венчает этот список фиаско в плане реализации минских договоренностей нежелание Киева реализовывать политическую часть этих договоренностей».