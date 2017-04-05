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В Кремле заявили о фиаско минских соглашений

 

Действия военнослужащих украинской армии ухудшают обстановку в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Ситуация, к сожалению, усугубляется провокационными действиями Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения», — сказал Песков. Такую позицию Москва озвучит на предстоящей 6 апреля встрече помощников глав государств «нормандской четверки», добавил он.

Официальный представитель Кремля отметил, что напряженность на юго-востоке Украины сохраняется, в том числе из-за тяжелого вооружения, которое остается на линии разграничения. Песков подчеркнул, что «венчает этот список фиаско в плане реализации минских договоренностей нежелание Киева реализовывать политическую часть этих договоренностей».

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