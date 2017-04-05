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Запасы нефти в США неожиданно выросли

 

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 31 марта, увеличились на 1,6 млн баррелей, или на 0,3%, достигнув 535,5 млн баррелей, следует из обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, полагали, что запасы снизились на 0,435 млн баррелей, т.е. на 0,08%, или до 533,565 млн баррелей, сообщает ПРАЙМ.

При этом запасы бензина в США сократились на 0,6 млн баррелей до 239,1 млн баррелей. Аналитики ожидали снижения этого показателя на 1,4 млн баррелей.

Запасы дистиллятов уменьшились с показателя предыдущей недели на 0,5 млн баррелей до 152,4 млн баррелей. Эксперты прогнозировали снижение на 1,02 млн баррелей.

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