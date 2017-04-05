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Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии водного путешествия Исламиады

 

В Музее каменной летописи в среду стартовало начинающееся с Каспия водное путешествие IV Исламских игр солидарности «Баку-2017», сообщает АзерТАдж.

В церемонии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Организационного комитета Исламских игр солидарности «Баку-2017» Мехрибан Алиева, члены семьи, принц Саудовской Аравии, президент Спортивной федерации исламской солидарности и президент Национального олимпийского комитета Саудовской Аравии Абдуллах бин Мосаад бин Абдулазиз Аль Сауд.

Церемония началась с исполнения азербайджанского танца. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на церемонии.

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