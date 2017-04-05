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Трамп о применении химоружия в Сирии

 

Президент США Дональд Трамп назвал применение химоружия в Сирии "оскорблением человечества", передает РИА Новости.

В заявлении накануне он приписал химатаки правительству Сирии.

"Это оскорбление всего человечества", - сказал Трамп, которого цитирует агентство. Он также назвал произошедшее "ужасным, неописуемым" событием.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

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