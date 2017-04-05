Советник Трампа покинул Совет нацбезопасности

Из состава Совета национальной безопасности Белого дома выведен советник 45-го президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон. А вот директор национальной разведки США Дэн Коутс и глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд вернулись в Совет нацбезопасности.

Реорганизацию Совета национальной безопасности Белого дома провел Дональд Трамп, отмечает РИА Новости. Ранее участие Бэннона в составе Совета и отсутствие в нем Коутса и Данфорда вызвали в США негативную реакцию.

Перестановки в Совете нацбезопасности Белого дома – реакция на публикацию в The Washington Post. В статье газеты утверждается, что между Москвой и Вашингтоном существует тайный канал связи. Издание сообщало о предполагаемой встрече представителей Владимира Путина и Дональда Трампа 11 января 2017 года на Сейшельских островах. Якобы глава частной военной компании Blackwater Эрик Принц встречался с представителем Кремля.