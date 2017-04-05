Азербайджанца задержали за нарушение госграницы Беларуси

При оформлении на выезд из Республики Беларусь поездом сообщением «Киев - Санкт-Петербург» за нарушение режима госграницы задержан гражданин Азербайджана, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Мужчина 1981 г.р. предъявил пограничникам паспорт, в котором нить сшива документа не соответствовала установленному образцу.

Документ был отправлен для проведения экспертизы. В результате проверки установлено, что кроме нити, были заменены и несколько страниц паспорта.

Иностранец привлечен к административной ответственности в виде штрафа по ст.23.31 КоАП Республики Беларусь (нарушение режима госграницы). Имя задержанного не раскрывается.