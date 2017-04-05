Сегодня состоялись ответные полуфинальные матчи Кубка Азербайджана по футболу.

«Габала» в родных стенах принимала бакинский «Интер» и победила со счетом 2:0 благодаря голам Даниэля Суботича на 12-й минуте и Багали Дабо на 33-й.

В первой игре «Габала» победила со счетом 3:1.

«Карабах» на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова сыграл вничью 0:0 с «Нефтчи». В первом матче «Нефтчи» проиграл 0:2.

Таким образом, в финале, который состоится в Нахчыване 5 мая, сыграют «Габала» и «Карабах». Эти же команды борются за чемпионство.

А «Нефтчи», весьма вероятно, даже не попадет в еврокубки. Сейчас команда занимает в чемпионате Азербайджана 6-е место, отставая на 5 очков от 4-го места, на котором расположилась «Зиря». До финиша чемпионата осталось 4 тура и отыграть этот разрыв будет очень сложно.