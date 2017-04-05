США решили сократить финансовую помощь Украине

Американское правительство приняло решение сократить объем финансовой помощи Украине. Об этом сообщила в среду заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.

«Этот бюджет будет меньше, чем предыдущий», — сказала она на конференции в Atlantic Council.

Бывший посол США на Украине Джон Хербст также подтвердил, что выделение помощи Украине будет сокращено. По его словам, это связано с внутренними делами США.

Ранее Международный валютный фонд одобрил выделение Киеву очередного транша в $1 млрд в рамках четырехлетней программы помощи. Кроме того, по словам президента Петра Порошенко, Евросоюз перечислил Украине $600 млн.