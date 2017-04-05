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Ильхам Алиев: «В Баку мы продемонстрируем всем единство исламского мира»

 

Азербайджан проводит очень большую работу по исламской солидарности. Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия начавшегося с Каспия водного путешествия IV Исламских игр солидарности «Баку-2017».

Глава государства сказал, что в Азербайджане проведено множество престижных мероприятий по линии Организации исламского сотрудничества.

"Мы проводим многочисленные мероприятия, презентации, выставки для пропаганды исламской культуры в мире. Мы хотим, чтобы весь мир знал и увидел, что Ислам - это религия мира, религия милосердия", - сказал президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан обладает древней культурой и гордится ею.

"Этот год в Азербайджане объявлен "Годом исламской солидарности". И это выдвинутая нами важная инициатива для еще большего сплочения всех мусульманских стран. Сегодня все мусульманские страны должны продемонстрировать единство, солидарность. Уверен, что Игры, которые будут проведены в следующем месяце, станут как большим спортивным праздником, так и отразят нашу дружбу. Все мусульманские страны на протяжении 10 дней в Баку установят тесные связи друг с другом посредством своих представителей, пожмут друг другу руки. Мы в Баку продемонстрируем всему миру, что исламский мир един, и наше единство приумножает наши силы", - сказал глава государства.

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