Президент Филиппин выступил в защиту супружеских измен

Президент Филиппин Родриго Дутерте поддержал своего политического союзника Панталеона Альвареса, который признался в том, что у него есть дети от нескольких женщин. Об этом сообщает South China Morning Post.

"Это мир лицемерия. У кого из присутствующих здесь не было любовницы?" — заявил Дутерте. Он также отметил, что вопрос внебрачных связей — это "надуманная проблема".

На прошлой неделе Альварес, который занимает должность спикера Палаты представителей страны, признался, что двое из восьми его детей от жены, остальные — от двух других женщин. Дутерте назвал это заявление шовинистским.

"В мире так много женщин, а времени — так мало. Главное, чтобы в сложившейся ситуации ты мог поддерживать своих детей", — добавил президент Филиппин.