Эрдоган назвал Асада убийцей

Мировое сообщество должно ответить за преступления против человечности в Сирии. Кровь погибших мирных жителей этой страны — на руках «убийцы-Асада», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Анадолу».

«Более ста человек погибли накануне в результате химической атаки на севере Сирии. Жертвами атаки стали более 50 детей. Их кровь на руках убийцы-Асада. Как объяснят в ООН безмолвие на фоне очередной кровавой трагедии в Сирии?», — отметил Эрдоган, подчеркнув, что Анкара делает все возможное для оказания помощи раненым.

«Истинной целью кровавых планов в регионе является Турция. То, что происходит в том же Ираке, однозначно скажется на нашей стране. Турцию пытаются загнать в угол», — отметил президент и добавил, что тех, кто советует Турции бездействовать на фоне процессов в объятых пламенем странах региона, нельзя назвать искренними друзьями Анкары.

4 апреля западные СМИ со ссылкой на правозащитную «Обсерваторию прав человека в Сирии» сообщили, что «самолеты, принадлежащие России или сирийскому правительству», нанесли удар боеприпасами с отравляющими веществами по городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб. В результате химатаки, по разным данным, погибли от 58 человек до 100 человек. По данным ВОЗ, был применен нервно-паралитический газ.