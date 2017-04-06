Подписаться на уведомления
 

В Германии соцсети будут штрафовать за фейковые новости

 

Правительство Германии поддержало законопроект о введении штрафов для социальных сетей за фейковые новости и разжигание ненависти. Об этом сообщает в среду, 5 апреля, Reuters.

Размер штрафа может достигать 50 миллионов евро. При этом наказать могут и топ-менеджеров соцсетей, для них предусмотрены штрафы до пяти миллионов евро.

Отмечается, что законопроект будет также распространяться на сообщения, считающиеся детской порнографией или призывами к терроризму. На удаление нарушающей закон информации соцсетям будет предоставлено 24 часа.

По данным агентства, если законопроект будет принят в текущем виде, то условия работы для соцсетей в Германии будут самыми жесткими в мире.

195 просмотров


Старости
В Гяндже дядя увел племянницу... и женился на ней
В Гяндже дядя увел племянницу... и женился на ней видео
Наша погода
Сегодня 16° / 8°
7 Апр 16° / 9°
8 Апр 17° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.714 AZN
1 EUR   =   1.8295 AZN
1 RUB   =   0.0306 AZN

Новостная лента

В ООН обсуждают не понравившуюся России резолюцию
Нуширеван Магеррамли призвал закрыть телеканал, которого нет наш смех и не наши слезы
Мировые цены на нефть снижаются
«Сначала меня обобрали в МНБ, а потом кинул брат прокурора» haqqin.az из зала суда
Главный тренер «Нефтчи» объявил войну болельщикам
В Германии соцсети будут штрафовать за фейковые новости
Эрдоган назвал Асада убийцей
Президент Филиппин выступил в защиту супружеских измен
Женщина сожгла себя в Шамкире
Ильхам Алиев: «В Баку мы продемонстрируем всем единство исламского мира»
США решили сократить финансовую помощь Украине
В больницах Петербурга остаются 55 пострадавших при взрыве
Ильхам Алиев создал новую Комиссию
Известны финалисты Кубка Азербайджана по футболу видео
Азербайджанца задержали за нарушение госграницы Беларуси
Советник Трампа покинул Совет нацбезопасности
Суд в Стамбуле обязал мужчину доказать свою нелюбовь к жене
Трамп о применении химоружия в Сирии
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии водного путешествия Исламиады
Жительница Баку найдена мертвой в своей квартире
Запасы нефти в США неожиданно выросли
В США потерпел крушение истребитель F-16
В Кремле заявили о фиаско минских соглашений
Эрдоган: «Я раздражаю лидеров стран Запада»
Франция считает ситуацию в Карабахе неустойчивой
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться