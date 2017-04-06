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Главный тренер «Нефтчи» объявил войну болельщикам

Автор: Отдел спорта 

Главный тренер «Нефтчи» Эльхан Абдуллаев после ничьей (0:0) в ответном полуфинальном матче Кубка Азербайджана против «Карабаха» и вылета команды из турнира прошелся по болельщикам своей команды.

Абдуллаева взбесило то, что болельщики выкрикивают с трибуны призывы к отставке.

«Я не считаю их болельщиками, - заявил главный тренер. - Фанат, который любит команду, не будет кричать «отставка». Тех, кто призывает к отставке, когда до конца игры еще полчаса, болельщиками не считаю. У «Нефтчи» есть преданные болельщики, мы играем для них. Но фан-клуб Forza Neftçi я болельщиками не считаю. Они на стадионе занимаются хулиганством».

Эльхан Абдуллаев дал понять, что готов высказать это болельщикам в лицо.

«Я должен бояться 14-15-летних детей? Пусть кто хочет приходит, объясню им. Они ругают меня, находясь за моей спиной. Мешают моей работе. Я такого не видел. Их кто-то подучивает, направляет. Пусть их родители обратят внимание на то, чем их дети занимаются. После победы над «Габалой» они называли меня великим, а сейчас говорят, что я – специалист невысокого уровня. Если бы мы сегодня выиграли 3:0, меня бы назвали большим тренером? Это неправильный подход».

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