В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередное заседание по делу брата бывшего сотрудника Управления по борьбе с коррупцией Генпрокуратуры Назира Гулиева - Намика Гулиева. Суд проходил под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой.

Первым в качестве свидетеля в этот раз выступил Гасан Гасанов, сын директора ООО Texmarin Limited Арифа Гасанова. Свидетель заявил, что обвиняемый Намик Гулиев обманным путем забрал 87 тысяч долларов, принадлежавших его отцу.

«Родственник Назира и Намика Гулиевых Ализамин Рзаев работал в нашей компании. Когда у нас появились проблемы с МНБ, Ализамин Рзаев сказал, что его родственник Назир Гулиев работает в Управлении по борьбе с коррупцией и сможет нам помочь. Но они не только не помогли, но и присвоили наши 87 тысяч долларов», - утверждал Гасан Гасанов.

Свидетель считает, что все проблемы начались, когда его отец, заподозрив своего партнера Сахраба Аллахвердиева в незаконном выводе средств компании в офшоры, обратился в МНБ. Сотрудники МНБ (в настоящее время проходят обвиняемыми вместе с генералом Акифом Човдаровым – ред.) забрали у его отца большое количество денег и недвижимость. В результате компания Texmarin Limited оказалась на грани банкротства.

Отчаявшиеся бизнесмены доверились своему знакомому и его высокопоставленному родственнику из прокуратуры, который обещал вернуть средства, которые угрозами у них вытребовали сотрудники МНБ. Однако Намик Гулиев, прикрываясь именем своего брата Назира Гулиева, присвоил 87 тысяч долларов.

Обвиняемый Намик Гулиев, признав, что он взял у потерпевшего 85 тысяч манатов, тем не менее заявил, что деньги предназначались не для разруливания проблем с МНБ, а для ремонта кораблей, чем, собственно, и занималась компания Texmarin Limited.

Однако свидетель Гасан Гасанов объявил, что он категорически не согласен с этим утверждением подсудимого, и обвинил Намика Гулиева в наглой лжи.

«Я закончил два университета и знаю все, что связано с ремонтом кораблей. Чем Намик Гулиев мог мне в этом помочь? Он обещал помочь в истории, связанной с МНБ. Акиф Човдаров держал меня под арестом восемь дней. Я рассказал об этом Намику Гулиеву, и он предложил через своего брата передать сотрудникам МНБ деньги, а уж брат, мол, позаботиться, чтобы из этого ведомства нам больше не досаждали», - заявил свидетель.

В качестве свидетеля на процессе также выступил племянник Арифа Гасанова Камран Гейдаров, который работал в компании водителем. В своих показаниях этот свидетель утверждал, что в результате незаконных действий сотрудников МНБ его дядя обанкротился. Он также рассказал о том, что сам возил Гасана Гасанова в Губу, где они взяли у знакомых в долг деньги, чтобы затем передать их Намику Гулиеву.

Следующим свидетелем по делу выступил Рамин Мамедзаде, являющийся адвокатом подсудимого Арифа Гасанова на процессе по делу сотрудников МНБ.

Р.Мамедзаде считает, что его подзащитный Ариф Гасанов столкнулся с крайней несправедливостью. Сотрудники МНБ обобрали его имущество и даже состряпали фиктивный документ, согласно которому Ариф Гасанов должен своему партнеру 130 тысяч манатов. Все это произошло после того, как бизнесмен узнал о противоправных действиях своего партнера и подал на него жалобу в МНБ.

Свидетель Мамедзаде добавил, что по настоянию Намика Гулиева Ариф Гасанов направил жалобу и в Управление по борьбе с коррупцией, в которой описал незаконные оффшорные операции своего партнера. Делом должен был заниматься брат Намика Гулиева Назир Гулиев, однако оно так и не было рассмотрено.

«Ариф Гасанов заплатил Намику Гулиеву 87 тысяч, чтобы его брат дал делу ход», - заявил адвокат.

В конце заседания суда коротко выступил сам потерпевший Ариф Гасанов, заявив, что незаконные офшорные операции на 6 миллионов манатов так и не были расследованы. Потерпевший обвинил Назира Гулиева в том, что он скрыл улики, подтверждающие его мошенничество. Бизнесмен считает, что именно Назир Гулиев должен сегодня сидеть на скамье подсудимых.

Что касается обвиняемого Намика Гулиева, то еще раз повторил, что брал у Арифа Гасанова деньги на развитие бизнеса.

Очередное заседание этого процесса назначено на 10 апреля.