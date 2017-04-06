На сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по культуре интересными заявлениями отметился глава Национального совета по телевидению и радио (НСТР) Нуширеван Магеррамли.

В ходе обсуждения законопроекта «О кабельных сетях» он отметил, что в Азербайджане есть кабельные сети, вещающие незаконно в большинстве высотных жилых зданий, и посетовал на отсутствие возможности проверить каждое из них.

Но главным было не это. Если верить АПА, Магеррамли также подчеркнул, что «в Азербайджане незаконно вещает телеканал «НТВ-Плюс». Он заявил, что в связи с этим НСТР обращался в суды в другие органы, но «несмотря на это, данный канал различными путями продолжает свою незаконную деятельность».

Для начала хочется сказать уважаемому господину Магеррамли, что в России вещали и вещают множество телеканалов, но вот канала под названием «НТВ-Плюс» там никогда не существовало. «НТВ-Плюс» - это название первого в России оператора платного спутникового телевидения, название телекомпании, но никак не канала. Таких нюансов может не знать обычный телезритель, но глава НСТР допускать такие неточности не должен, ведь эта тема входит в круг его профессиональных обязанностей. Или Магеррамли выучил лишь названия азербайджанских телеканалов и то, что творится в мире зарубежного телевидения, его не интересует?

Это примерно то же самое, если, допустим, руководители АФФА не будут иметь ни малейшего представления о зарубежном футболе, путая «Барселону» со сборной Испании или называя «Ювентусом» сборную Италии.

Как уже отмечалось выше, телеканала с названием «НТВ-Плюс» не существует и никогда не было. Когда-то были спортивные и киноканалы, которые создавала данная телекомпания, - «НТВ-Плюс Спорт», «НТВ-Плюс Футбол», «НТВ-Плюс Премьера», «НТВ-Плюс Кинохит» и многие другие.

Но они уже давно сменили свои названия и владельцев. Киноканалы сейчас принадлежат компании «Ред Медиа», а спортивные – холдингу «Матч». Эти каналы вещаются не только в сети оператора «НТВ-Плюс», но и других российских платформ. Сейчас из каналов, в названии которых есть сочетание «НТВ-Плюс», остался лишь один телеканал – «Инфоканал НТВ-Плюс». Это открытый рекламный канал и понятно, что в азербайджанских кабельных сетях он не вещает.

Не секрет, что российские телеканалы пользуются огромной популярностью среди азербайджанского населения. Если они будут удалены из списка каналов отечественных кабельных сетей, то население начнет массово отказываться от их услуг. Люди вновь начнут ставить на своих балконах и крышах спутниковые тарелки, а те, у кого такой возможности нет, подключаться к набирающим все большую популярность в Азербайджане иностранным IPTV-операторам. Это к вопросу о «борьбе с незаконным вещанием российских телеканалов в кабельных сетях».

«Данный канал различными путями продолжает свою незаконную деятельность», - заявил Нуширеван Магеррамли. Как какой-то канал может незаконно вещать в сетях азербайджанских кабельных операторов без ведома этих самых операторов? НСТР должна проверить наличие соответствующих договоров с российской стороной. Если их нет, то вещание действительно незаконно и борьбу тут надо вести прежде всего с «кабельщиками», нарушающими закон.

Но способна ли на такую борьбу НСТР, чей руководитель пока даже матчасть не разучил?