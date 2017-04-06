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В ООН обсуждают не понравившуюся России резолюцию

 

Члены Совета Безопасности ООН обсуждают проект резолюции о предполагаемом применении химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр.

По его словам, переговоры идут конструктивно, но пока члены СБ ООН находятся «в середине пути», передает ТАСС.

Делаттр также отметил, что Париж хотел бы принять резолюцию как можно скорее, но принятие документа в среду маловероятно.

Ранее стало известно, что Россия представила на рассмотрение Совбеза свой вариант документа с расследованием химатаки в городе Хан-Шейхун. 

При этом заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков раскритиковал проект резолюции, предложенный Францией, и назвал его «крайне небрежным».

 Накануне США, Франция и Великобритания внесли в СБ ООН проект резолюции, которая осуждает использование химоружия и содержит требования к властям страны, в частности, предоставить экспертам ООН и ОЗХО доступ к военным авиабазам.

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В ООН обсуждают не понравившуюся России резолюцию
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