В последние дни социальные сети всколыхнула информация о конфликте двух крупнейших сетей кинотеатров: Cinema plus и Park Cinema. Дошло до того, что отреагировало даже Министерство культуры и туризма, призвав Park Cinema и Cinema plus быть предельно внимательными и положительно разрешить проблему, основываясь на уважении и взаимопонимании, и не допускать в будущем ситуаций, которые могут вызвать общественное недовольство.

Азербайджанских пользователей все того же фейсбука понять можно – многие из них любители кино и наверняка посещают кинотеатры, не особо вдаваясь в то, какой сети принадлежит тот или иной иллюзион. Однако слухи о конфликте, да еще и заявление Минкультуры и туризма вынудило Cinema plus и Park Cinema сделать заявления, суть которых в том, что никаких проблем между ними нет, взаимных претензий нет. Есть просто здоровая конкуренция.

По словам генерального директора сети Cinema plus Заура Дарабзаде, слухи о том, что кинотеатры что-то не могут поделить и имеют какой-то конфликт, не соответствует действительности. «Наоборот "CinemaPlus" активно сотрудничает со всеми кинотеатрами, и периодически приглашает руководителей конкурирующих кинотеатров на свои закрытые вечера и презентации»

Что касается того, почему некоторые фильмы показываются в какой- то сети, а в какой-то нет, то все дело в репертуарном планировании каждого конкретного кинотеатра, которое составляется на несколько месяцев вперед.

Некоторые местные кинопроизводители прежде чем выпустить фильмы на экраны заранее не советуются с кинотеатрами. Поэтому происходит перенасыщение репертуарного планирования. В связи с этим отсутствие какого-либо отечественного фильма в репертуарной сетке вполне нормально.

Однако дыма без огня не бывает. Почему же с такой скоростью по стране разлетелась «новость» о ссоре между Cinema plus и Park Cinema? Очевидно, что без вмешательства третьей стороны здесь не обошлось.

Это и подтвердили нашему сайту информированные источники, которые не исключили, что кто-то хочет попасть на рынок, используя, так скажем, недобросовестную конкуренцию и нарушая писанные и неписанные законы рынка.

А ведь известно, что сеть кинотеатров – это дорогостоящий бизнес и те предприниматели, которые решили развивать крупные бренды индустрии кинопоказов, взяли огромные кредиты в банках. А теперь их стравливают друг с другом. По некоторым данным, с происходящим может быть связан сын одного из высокопоставленных азербайджанских чиновников, желающий таким путем получить монопольное право на этот сегмент бурно развивающейся в Азербайджане отрасли развлечений.

Haqqin.az постарается разобраться в происходящем и сообщить детали читателям.