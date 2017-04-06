В Баку перепутали Могикана с Магикян, Че с ваххабитом, Янцзы с Гангой

Несколько недель назад в соцсетях развернулась самая настоящая кампания против сети книжных магазинов «Али и Нино». Эту сеть магазинов, которая фактически действует в Баку на правах монополиста, обвинили в чрезмерном завышении цен. Доводы были более чем убедительные: не может «Мастер и Маргарита» Булгакова стоить 60 манатов. Это отбивает желание населения к чтению. Недовольные ценовой политикой пользователи организовали атаку на страничку магазина в соцсети Фейсбук, подмочив реноме известному издательскому дому.

Однако, нашлись и те, кто заступился за магазин, в основном из среды блогеров и русскоязычных пользователей соцсетей. Чрезмерно завышенные цены магазина на книги они объясняли рыночной экономикой, девальвацией, и чиновничьими поборами. Споры продолжались довольно долго и местами не стихают до сих пор.

Не успели утихнуть разговоры о ценах на книги, как «книжный скандал» получил свое неожиданное развитие. Пользователи Фейсбука стали активно делиться постом одной девушки, которая разместила фотографию книжного прилавка с романом великого американского писателя Джеймса Фенимора Купера «Последний из Могикан». Девушка спутала бессмертный исторический роман о борьбе коренного населения Америки с британскими колонизаторами с некогда популярным российским телесериалом «Последний из Магикян». В отличие от книги, в телесериале повествуется о нелегкой жизни армянской семьи Магикянов в России, где дочь консервативного в плане традиций армянина выходит замуж за русского парня.

Поделившись фотографией прилавка одного из книжных магазинов Баку, девушка не скрывала своего возмущения: «Как таможня допустила ситуацию, при которой в центре Баку продается книга про армян?». А вы знаете, я бы нисколько не удивился, если бы какой-нибудь сотрудник таможни и вправду запретил ввоз этой партии книг, ссылаясь на те же доводы, что и возмущенная девушка. Ведь был же случай в Баку, когда полиция во время рейда на ваххабитов задержала парня в футболке с портретом революционера Че Гевары. Чем команданте Че не ваххабит? По лицу с бородой вполне подходит.

А кто не помнит позорный видеопрос, проведенный несколько лет назад блогером Турханом «Гарышга»? Ни один из десятков опрошенных на улицах Баку молодых людей не узнал Владимира Ленина.

Можно сколько угодно подтрунивать над жалкой девушкой, которая не может отличить могикана от Магикяна, полицейского путающего Че Гевару с ваххабитом, молодыми людьми, которые впервые услышали имя вождя мировой революции. Но на самом деле в Азербайджане сложилась крайне плачевная и опасная ситуация в свете общенациональной деградации и загнившей системы образования, популяризации низкосортных мыльных опер-сериалов и пещерных телешоу – ведь как раковая опухоль расползается повальная безграмотность и непросвещенность!

Когда-то Советский Союз считался самой читающей страной, а Баку – одним из самым читающих городов в стране Советов. Но что мы имеем сейчас: канули в лету несколько десятилетий, и самой продаваемой книгой в стране стала хрестоматийная биография «вора в законе» Ровшана Лянкяранского. Это не шутка, а реальный факт. Позвольте, я вовсе не утрирую, и ссылаюсь на публикации ведущих изданий страны. И не забывайте, что если вы читаете эту статью и тем более дошли до этих строк, то вы как минимум являетесь частичкой просвещенной прослойки общества. Попробуйте выйти из круга своего общения и посмотреть на окружающую нас действительность.

Так в чем же корень проблемы? Система образования? Безусловно, любовь к чтению и в целом тяга к образованию прививаются в отрочестве со времен начальной школы. А царящая тьма в общеобразовательной системе заслуживает отдельного исследования.

Вот, к примеру, недавно в стране разгорелся еще один скандал вокруг народного просвещения – всю общественность поверг в шок учебник географии для 10 класса. Новый учебник был выставлен на сайте Министерства образования в разделе дискуссий и прений.

Преподавательский состав и экспертное сообщество были шокированы тем, что все географические открытия подкреплялась не какими-нибудь научными фактами и описаниями Магеллана, Колумба или на худой конец Марко Поло, а сурами из Корана. И предусматривается этот учебник не для медресе или Исламского университета, хотя сам ибн-Сина в гробу бы перевернулся, а для учебных учреждений Минобразования.

«В то время когда, астрономия не была так развита, священный Коран объяснял появление Вселенной следующим образом: Мы воздвигли небо благодаря могуществу, и Мы его расширяем (сура Зарият, аят 47)…. И далее по тексту с обязательным указанием сур из Корана». Это учебное пособие о географии для учеников 10 класса. Как вы себе представляете такое обращение с географией в третьем тысячелетии?

Появление средневекового учебника в новом Азербайджане нисколько не смутило Министерство образования: «Здесь не может идти речи о религиозной пропаганде. Эти книги выставлены на обсуждение и пока не утверждены. Пока рано что-либо о них говорить», - остроумно заметил пресс-секретарь Минобразования Джасарат Валехов.

В бытность магистром, во время практических занятий мне довелось пообщаться со школьниками и студентами в ведущем вузе страны. Студенты рассказывали историю Арабского халифата и о его завоеваниях, абсолютно не имея представления о географическом расположении Аравийского полуострова. Я пытался пристыдить студентов за незнание казалось элементарной информации, а мой визави оправдывался тем, что географию, как предмет исключили из числа требуемых дисциплин для вступительных экзаменов в третьей группе специальностей. Таким образом, в Азербайджане вылупилось целое сообщество историков, не способных отличить реку Янцзы от реки Ганга.

А ситуация в школе еще более плачевная. Вся учебная программа сводится к зазубриванию нескольких предметов, которые необходимы для поступления на соответствующие факультеты вузов. Абитуриент первой группы не обладает элементарными знаниями по истории, а абитуриент, готовящийся к третьей группе, не знает что такое фотосинтез. К тому же, ни тот, ни другой никогда в жизни не читали Достоевского. В итоге, аудитории университетов заполонили первокурсники-ботвинники, которым сложно выразить и точно описать собственную мысль.

Безусловно, в сложившейся патовой ситуации виновато не одно Минобразования, да мы и не преследуем цель найти виновных, и было бы несправедливо объявлять охоту на одних ведьм беспрецедентного социального явления под названием мардановщина.

Вопрос в другом – в стране и в обществе отсутствует социальный заказ на образованных людей. Они никому не нужны и нигде не пригодны. Как-то в личной беседе, гендиректор одного из местных телеканалов отвечая на мой вопрос о причинах популяризации в нашем телеящике дешевых сериалов и недостойных ток-шоу, заявил, что это - просто бизнес. Ничего личного и ничего лишнего! Он «крутит» на потребу дня - то, что смотрят люди. Рейтинги же немногочисленных интеллектуальных передач на государственном телеканале не набирают и сотой доли популярности дешевых сериалов на дешевых телеканалах.

Но есть одно утешение - ситуация в Азербайджане не столь разительным образом отличается от неистовой непросвещенности молодогвардейцев новой России. Деградация в некогда самой образованной стране – налицо. Не так давно в сети тиражировали видеопрос, проведенный в Москве – молодым людям задавали вопросы из школьной образовательной программы. Мало кто смог назвать имена русских художников, композиторов и отличить Печорина от Пушкина. Вот такая суровая и печальная реальность в новом каменном веке всеобщих войн и повсеместной разрухи. Дожить бы до нового Ренессанса…