Новость о том, что Турция разминирует турецко-армянскую границу прошла по многим армянским СМИ, вызвав в очередной раз ажиотаж, связанный с надеждами на открытие границы. Однако, эти надежды не имеют под собой никаких оснований. В беседе с haqqin.az российский журналист и аналитик Вадим Дубнов заявил, что это не стоит воспринимать как начало какой-то новой жизни.

Турция начала работы по разминированию некоторых участков на границах с Арменией и Ираном еще в 2014 году. И новости об этом передавали турецкие СМИ. В то время сообщалось, что якобы, данные меры приурочены к подготовке турецким правительством открытия границы с Арменией.

Анкара планировала очистить от мин 4 млн. кв. м из 11,6 млн. кв.м. На эти цели Турция намерена была потратить 52,4 млн. евро. 75% суммы на осуществление данных мер предоставлял ЕС, 25% – Минобороны Турции. Судя по обнародованному проекту, его цель - предотвратить незаконную миграцию и нарушение пограничного режима на восточных границах Турции.

Кроме того, разминирование осуществлялось на турецко-иранской и турецко-армянской границе в рамках сотрудничества с UNDP (Программы развития ООН). Предполагается в 2017 году нейтрализовать 44 тыс. мин. В 2016 году было обнаружено и уничтожено 9 тыс. мин.

На то, что сейчас добавляется информация о разминировании и турецко-азербайджанской границы, можно не обращать внимания. Протяженность этой границы всего около 15 километров, а Турция зачищает практически все восточные границы от мин. Общая площадь очищаемых пограничных территорий составляет 15 миллионов квадратных метров. Отмечается, что на указанных пограничных территориях установлено порядка 222 тысяч мин.

Вадим Дубнов в беседе с haqqin.az призвал не усматривать в происходящем «большой сенсации».

«Это просто решение по освоению бессмысленно теряемых земель на границах, которые, во-первых, не таят в себе серьезной угрозы, а, во-вторых, их совсем необязательно охранять таким дедовским образом (с помощью мин – ред.)», - отметил эксперт.