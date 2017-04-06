Серьезные вызовы перед президентом Дональдом Трампом растут буквально каждый день, и становятся все серьезнее. А поскольку он и его люди обвиняют в нынешних глобальных проблемах слабость администрации Барака Обамы, то им предстоит показать, как нужно обращаться с вызовами с позиций сильной Америки. Только в Вашингтоне задумались, как адекватно отреагировать на химическую атаку в сирийском городе Хан-Шейхуне, как опять взялся за старое северокорейский америконенавистник Ким Чен Ын.

Утром 5 апреля КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности. Ракета набрала высоту 189 километров и пролетела на дальность около 60 километров в сторону Японского моря. Специалисты утверждают, что это была баллистическая ракета подводной лодки, выпущенная с наземной установки. Несмотря на все предупреждения и угрозы мировых держав и соседей, руководство Северной Кореи продолжает гнуть свою линию.

Ким Чен Ын понимает, что диктатор с ядерной бомбой и ракетами получает совсем иную меру уважения или, по крайней мере, страха, чем без, да и гарантии политического выживания становятся выше. Пока еще ракетно-ядерный потенциал Северной Кореи не позволяет ей всерьез угрожать США, но в КНДР намерены расширить свои возможности, тогда можно будет и садиться за стол переговоров.

Для американского же руководства возникает сложная ситуация. Нельзя позволить, чтобы северокорейские ракеты получили возможность достигать западного побережья США (о том, что они уже могут бить по союзникам – Южной Корее и Японии, можно уже не вспоминать), но ультиматумы под угрозой применения военной силы могут привести к военной эскалации уже сейчас. И то плохо, и это нехорошо.

На нынешний ракетный запуск Южная Корея и Япония ответили традиционными протестами. Соединенные Штаты же сделали интересное заявление: «Соединёнными Штатами сказано уже достаточно о Северной Корее. У нас нет дальнейших комментариев». Это можно трактовать и как сдержанное «без комментариев», так и угрожающее «у нас закончились слова». Последнее, кстати, больше соответствует тому духу, который Трамп привнес во внешнюю политику США.

О том, что в сфере национальной безопасности и внешней политики грядут важные изменения, засвидетельствовал вывод из Совета безопасности президентского советника Стива Бэннона, сторонника крайне правых и весьма экзотичных порой взглядов. Его появление в таком важном органе вызвало недоумение у политических экспертов, тем более что сопровождалось выведением из Совета безопасности руководителя национальной разведки и главы комитета начальников штабов – главной военной фигуры в стране.

Сейчас они восстановлены в своем статусе, что свидетельствует о нормализации в работе этого важнейшего органа по выработке внешней и оборонной политики США. Говорят, в этом главная заслуга принадлежит советнику по национальной безопасности генерала Макмастера, который пользуется непререкаемым авторитетом как у военных, так и у самого Трампа. По информации с другого Совета безопасности – СБ ООН, где проходит заседание, посвященное химической атаке в сирийской провинции Идлиб, российская позиция заключается в том, что предложенная Западом резолюция носит «антисирийский» характер, Россия ее ветирует. На что США заявляют о готовности своими силами ответить на «ужасное оскорбление всего человечества» - именно так охарактеризовал трагедию в Хан-Шейсуме президент Трамп на встрече с королем Иордании Абдаллой. В общем, обновленному Совету национальной безопасности США будет чем заняться в ближайшее время, и то, что мы увидим, будет по меньшей мере не слабее того, что можно было ожидать от Обамы. Это дело чести Дональда Трампа.