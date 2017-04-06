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Коммунисты обратились к Мехрибан Алиевой: «Верните нам памятник Марксу» приемная haqqin.az

Автор: Записал Джейхун Наджафов 

Азербайджанские коммунисты обратились в Фонд Гейдара Алиева и Исполнительную власть Баку с просьбой передать им снесенные и убранные с улиц Баку памятники и скульптуры деятелей коммунистической эпохи. Кроме того, они просят выделить место для парка памятников советского периода истории Азербайджана. Об этом haqqin.az сообщил глава Компартии Тельман Нуруллаев.

По его словам, в обращении отмечено, что создание парка памятников советской эпохи в год 100-летия Октябрьской революции, стало бы хорошим вкладом в обогащение исторического и культурного населения Азербайджана.

«Опыт таких парков есть в странах Прибалтики. Парк памятников советского периода истории Азербайджана был бы интересен всем, вне зависимости от политических убеждений», считает он.

По словам Нуруллаева коммунисты имеют точную информацию о месте хранения трех памятников: Маркса, Джапаридзе и Азизбекова. «В письме мы попросили передать Компартии для установления в парке памятники Ленину, Дзержинскому, Мусабекову, Фиолетову. Для такого места подойдет участок в любом поселке или пригороде Баку. Мы своими силами готовы очистить и обустроить территорию», - сказал Нуруллаев.

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