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Трамп ударит по Корее? заявление японского премьера

 

Президент США Дональд Трамп не исключает любых вариантов ответа на действия КНДР, сообщил сегодня 6 апреля журналистам премьер Японии Синдзо Абэ после телефонного разговора с американским президентом.

По словам Абэ, которые приводит РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо, Трамп заявил, что "все опции на столе" относительно Северной Кореи.

Япония, как сказал премьер, намерена активизировать урегулирование северокорейской проблемы через взаимодействие с международным сообществом, прежде всего с США.

Как сообщалось ранее, 5 апреля на восточном побережье КНДР был проведен пуск новой баллистической ракеты, которая преодолела расстояние в 60 километров и упало в Японском море. Предполагается, что пуск был неудачным.

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