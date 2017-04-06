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Президент Ильхам Алиев утвердил закон «О военном положении»

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о применении закона «О военном положении» от 14 февраля 2017 года, сообщает официальный сайт главы государства.

Закон «О военном положении» предусматривает введение, продление, отмену военного положения на территории всей страны и в отдельных ее регионах. В законодательном акте приводятся правила обеспечения режима военного положения, говорится об обеспечении прав физических и юридических лиц в условиях военного времени, а также гражданской и территориальной обороны, характере действий размещенных вдоль линии фронта военных частей, ведении пропаганды в прифронтовой зоне.

Также закон обосновывает причины, цели и основания объявления военного положения.

Согласно приведенным в законе положениям, военное положение может быть объявлено в случае фактической оккупации какой-либо части республики, объявления иностранным государством войны Баку, возникновения реальной угрозы военного нападения на Азербайджан, угрозы объявления или взятия в блокаду определенной части страны.

Военное положение может быть объявлено распоряжением президента Азербайджана, в соответствии со статьями 109 и 111 Конституции страны.

Закон «О военном положении» предусматривает также применение военной цензуры, применяемой в Азербайджане в случае объявления военного положения. Согласно статье 1.0.3 закона, военная цензура представляет собой предварительное согласование сообщений и материалов средствами массовой информации с органами военного управления и государственными органами и должностными лицами, а также осуществление контроля за перепиской, телерадиовещанием, телефонными и радиопереговорами с целью недопущения распространения сведений, содержащих государственную тайну.

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