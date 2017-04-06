Госнефтефонд заработал 123 миллиарда долларов

С начала 2001-го и по 1 апреля 2017 года в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в рамках реализации проекта разработки блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия поступило 123,73 миллиарда долларов, сообщили в фонде, передает Trend.

"В январе-марте 2017 года в рамках проекта АЧГ в фонд поступило 1,62 миллиарда долларов, из которых 627 миллионов долларов поступило в марте", - сказали в ГНФАР.

Контракт на разработку крупного морского месторождения АЧГ заключен в 1994 году. Доказанные запасы нефти блока составляют около миллиарда тонн.

Долевое участие в контракте распределено следующим образом: BP (оператор в "Азери-Чираг-Гюнешли") - 35,78 процента, Chevron - 11,28 процента, Inpex - 10,96 процента, AzACG - 11,65 процента, Statoil - 8,55 процента, Exxon - восемь процентов, ТРАО - 6,75 процента, Itochu - 4,3 процента, ONGC - 2,72 процента.

На 1 января 2017 года активы ГНФАР сократились на 1,27 процента по сравнению с началом прошлого года, составив 33,147 миллиарда долларов.

Госнефтефонд создан в 1999 году, на тот момент активы его составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о ГНФАР, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также на решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.