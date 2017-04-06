Беременная женщина умерла от угарного газа в Баку

В поселке Чичек Бинагадинского района Баку молодая женщина умерла от отравления угарным газом, передает АПА.
Согласно информации, 19-летняя Сахиля Эфендиева умерла от отравления угарным газом.
Отмечается, что Сахиля Эфендиева была беременна.
В поселке Чичек Бинагадинского района Баку молодая женщина умерла от отравления угарным газом, передает АПА.
Согласно информации, 19-летняя Сахиля Эфендиева умерла от отравления угарным газом.
Отмечается, что Сахиля Эфендиева была беременна.
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