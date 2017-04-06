Турецкие ВВС уничтожили боевиков ПКК

По меньшей мере восемь боевиков террористической организации ПКК ликвидированы в результате авиаударов, нанесенных турецкими истребителями F-16 на юго-востоке страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По его информации, боевики совершили нападение на опорный пункт турецких военных недалеко от границы с Ираком, что привело к столкновению между двумя сторонами. Турция направила беспилотный самолет для уточнения местоположения членов ПКК, после чего нанесла авиаудары по их позициям. В результате столкновения один турецкий солдат получил ранения.