Жительница Агджабеди покончила с собой, выпив уксус

В Агджабеди произошел суицид. Жительница района Вахида Гюльмамед гызы Зульфалиева (1966 г.р.) выпила уксусную кислоту, передает АПА.
Женщина скончалась в больнице.
Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
В Агджабеди произошел суицид. Жительница района Вахида Гюльмамед гызы Зульфалиева (1966 г.р.) выпила уксусную кислоту, передает АПА.
Женщина скончалась в больнице.
Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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