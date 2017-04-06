Следственный комитет России совместно с Комитетом нацбезопасности Киргизии проверяет версию о том, что этнический узбек Акбаржон Джалилов мог получить инструкции по подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга от своих земляков, которые вступили в террористическую организацию и уехали воевать в Сирию, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".

По данным издания, съездив месяц назад в родной Ош (Киргизия) к семье, Джалилов мог начать активно контактировать с узбеками-радикалами, которые сотнями вступают в действующую на территории Сирии группировку "Туахид валь-джихад". Многие из них проживают как раз в Ошской области Киргизии. В прошлом году эта организация была признана в Киргизии террористической, и, уйдя в подполье, ее члены стали активно использовать интернет и соцсети.

Газета напоминает, что приехавшие из Киргизии родители Джалилова опознали его по фото оторванной взрывом головы, а в петербургской квартире, которую он снял месяц назад, были обнаружены двусторонний скотч, фольга и другие предметы, аналогичные тем, что были обнаружены в конструкции бомбы, обезвреженной на станции "Площадь восстания".

"Коммерсантъ" отмечает, что работу правоохранительных органов после петербургского теракта осложняют звонки о якобы заложенных на объектах инфраструктуры и железнодорожных путях бомбах, и эту информацию приходится проверять, в том числе эвакуируя людей. Всплеск таких ложных сообщений - нередкое явление после терактов, однако сейчас они все чаще поступают не от местных хулиганов, а с территории Украины, и потому наказать звонивших, отправив их в колонию за ложное сообщение о минировании или же на принудительное лечение, невозможно.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 14 человек, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.