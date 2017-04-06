В Бейлагане Мирзоев расстрелял 45-летнего мужчину

Житель Бейлаганского района 59-летний Надир Мирзоев выстрелил в 45-летнего Малика Залова, сообщили АПА в прокуратуре Бейлаганского района.
Пострадавшего доставили в больницу. Стрелявший задержан.
Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Житель Бейлаганского района 59-летний Надир Мирзоев выстрелил в 45-летнего Малика Залова, сообщили АПА в прокуратуре Бейлаганского района.
Пострадавшего доставили в больницу. Стрелявший задержан.
Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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