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Губернатор Ставрополья на переговорах с Ильхамом Алиевым фото

 

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял российскую делегацию, возглавляемую губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, сообщает официальный сайт главы государства.

 

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