Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял российскую делегацию, возглавляемую губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, сообщает официальный сайт главы государства.
Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял российскую делегацию, возглавляемую губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, сообщает официальный сайт главы государства.
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