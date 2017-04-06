Премьер Шотландии уверена, что доживет до независимости региона

Первый министр Шотландии Никола Стерджен не сомневается в положительном исходе нового референдума о независимости региона от Великобритании, инициированного в связи с Brexit, пишет The Guardian.

Она выразила уверенность, что Шотландия станет независимым государством в течение ее жизни и получит свое место в ООН наряду с другими государствами мира.

По словам премьера, новый референдум о независимости «должен проводиться на той же основе, что и предыдущий».

Стерджен также отметила, что предлагала пойти на компромисс, «однако правительство Соединенного Королевства не показало свою готовность идти навстречу».

В конце марта депутаты шотландского парламента большинством голосов согласовали проведение референдума о независимости от Британии. Было отдано 69 голосов «за» и 59 «против», уточняет издание.

Власти Шотландии ранее заявили о возможности нового референдума о независимости региона после того, как большая часть шотландцев не поддержала идею выхода из ЕС в отличие от остальной Британии. Центральные власти в Лондоне высказались резко против инициативы Шотландии.

На референдуме в 2014 году 55% шотландцев выступили за то, чтобы остаться в составе Великобритании.