Айдын Алиев: «Азербайджан гарантирует качество своей продукции»

Азербайджан полностью отвечает за качество и происхождение аграрной продукции, экспортируемой в Россию, сказал сегодня журналистам глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев.

Комментируя переговоры по вопросам перемещения плодоовощной продукции с территории Азербайджана на территорию России, Айдын Алиев отметил, что приехавшая в страну российская делегация сама сможет убедиться в качестве и происхождении экспортируемой продукции.

«После переговоров российская делегация ознакомится с хозяйствами, производящими агропродукцию, а также с нашими правилами оформления документации по данной продукции. Гости смогут убедиться в том, что мы полностью отвечаем за качество и происхождение экспортируемой продукции», — сказал глава ГТК.