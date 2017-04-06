Россия отклонила решение ООН по химической атаке в Сирии

Заседание Совета Безопасности ООН, созванное после химической атаки на сирийский город Хан-Шейхун, закончилось безрезультатно. Участники не смогли принять проект резолюции, подготовленный США, Францией и Великобританией, сообщает Associated Press.

Переговоры закончились без голосования после того, как Россия отклонила предложенную резолюцию, назвав ее «категорически неприемлемой».

Заместитель посла России в ООН Владимир Сафронков выступил против проекта резолюции, заявив, что она основана на информации от групп, которые себя «дискредитировали».

Он также заявил, что ни Москва, ни Дамаск не несут ответственности за нападения, добавив, что видеозапись атак было сфабрикована.

Ранее во время выступления посол США в ООН Никки Хейли предупредила, что администрация страны может принять меры против химических атак в Сирии, которые имеют все признаки того, что к ним причастно правительство президента Башара Асада, если Совет Безопасности ООН ничего не сделает.

Хейли во время выступления держала в руках фотографии жертв атаки с применением химического оружия и обвинила Россию в блокировании действий ООН.

Напомним, по последним данным, количество погибших в результате газовой атаки в сирийской провинции Идлиб увеличилось до 72 человек, среди них — 20 детей.