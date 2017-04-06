В Петербурге обезврежено взрывное устройство

В Санкт-Петербурге в жилом доме обезврежено взрывное устройство. Об этом журналистам сообщил глава администрации Невского района города Константин Серов, передает ТАСС.
«Взрывное устройство найдено, оно обезврежено», — сказал он.
В Санкт-Петербурге в жилом доме обезврежено взрывное устройство. Об этом журналистам сообщил глава администрации Невского района города Константин Серов, передает ТАСС.
«Взрывное устройство найдено, оно обезврежено», — сказал он.
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